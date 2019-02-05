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Dorukhan Toköz için İngilizler devreye girdi

Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Dorukhan Toköz'ü bazı İngiliz kulüplerinin scoutları takip ettiği ortaya çıktı.

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Sezon başında herhangi bir bonservis bedeli ödemeden Eskişehirspor’dan transfer edilen Dorukhan Toköz’ün muhteşem performansı ayakta alkışlanırken, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş’in oyuncunun sürpriz çıkışından son derece memnun kaldığı öğrenildi. Kulüpte maddi anlamda sorun yaşayan birçok yıldızın arasından sıyrılarak çıkan ve ligde 9 maçta 3 gol 1 asistlik istatistik yakalayan 22 yaşındaki genç yetenek dikkatleri üzerinde toplarken, Dorukhan’ın da kısa bir süre içerisinde Avrupa arenasında boy göstereceği belirtildi.

DORUKHAN İNGLİZLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Galatasaray’ın kapısından döndüğü iddia edilen Dorukhan Toköz için bazı İngiliz kulüplerinin çoktan devreye girdiği öğrenildi. Premier Lig’den gelen scoutların yakın takibine takılan Dorukhan’ın şu anda bir hayli beğenildiği ifade edilirken, oyuncunun tıpkı Ozan Kabak gibi kısa bir süre içerisinde sürpriz bir transfer yapabileceği bildirildi.

Dorukhan Toköz ligde oynadığı son 3 maçta da gol atma başarını gösterdi. 

(Aksam)

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