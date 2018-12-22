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Dorukhan Toköz maçın ilk dakikasında iptal edilen gole sevinirken dizinden sakatlandı ve oyundan alındı

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Kasımpaşa maçının hemen başında sakatlık geçirerek oyundan alındı.

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Beşiktaş konuk olduğu Kasımpaşa maçının başında sakatlık şoku yaşadı. Siyah-beyazlılarda performansıyla göz dolduran Dorukhan Toköz, maçın henüz 1. dakikasında, daha sonra VAR ile iptal edilen golün sevincini yaşarken dizinden sakatlandı.

Genç futbolcu sahayı sedyeyle terk ederken yerine Ryan Babel oyuna girdi.

ADRİANO VE VİDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan Beşiktaş’ta Adriano ve Vida da cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 42. dakikasında Adriano ve 45+2. dakikada sarı kart gören Vida, ikinci yarının ilk maçında Akhisar deplasmanında forma giyemeyecek.

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