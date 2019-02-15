Dorukhan Toköz performansı ile hayran bıraktı
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla takdirleri toplayan Dorukhan Toköz, sağ bekte Gökhan Gönül'ün alternatifi olarak alınıp gerçek mevkisinin ön libero olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta parlayan yıldızı Dokuhan Toköz, sağ bekte Gökhan Gönül'e alternatif olarak diye alınmıştı, ancak asıl mevkisinin ön libero olduğu ortaya çıktı.
Performansıyla Tolgay ve Oğuzhan gibi iki önemli ismin önüne geçerek Beşiktaş'ın yeni 8 numarası oldu. Dorukhan, 750 dakikada 3 gol ve 1 asistle oynarken, maç başına 5.3'lük (2.5 top çalma, 2.1 top kesme, 0.7 uzaklaştırma) defansif hamlelerle kalitesini ortaya koyuyor.
(Takvim)
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