Dorukhan Toköz performansı ile hayran bıraktı

Beşiktaş'ta parlayan yıldızı Dokuhan Toköz, sağ bekte Gökhan Gönül'e alternatif olarak diye alınmıştı, ancak asıl mevkisinin ön libero olduğu ortaya çıktı.

Performansıyla Tolgay ve Oğuzhan gibi iki önemli ismin önüne geçerek Beşiktaş'ın yeni 8 numarası oldu. Dorukhan, 750 dakikada 3 gol ve 1 asistle oynarken, maç başına 5.3'lük (2.5 top çalma, 2.1 top kesme, 0.7 uzaklaştırma) defansif hamlelerle kalitesini ortaya koyuyor.

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