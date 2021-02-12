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Spor

Dorukhan Toköz Real Betis'e gidiyor

Milli futbolcu Dorukhan Toköz İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'e çok yakın. Yıldız orta saha siyah beyazlılarla hala sözleşme imzalamaya yanaşmazken İspanyol basını Dorukhan'ın Real Betis'e yakın olduğunu belirtti.

12 Şubat 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 23:47
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Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu sona erecek Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ın sözleşme teklifine olumlu yanıt vermeyen ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dorukhan ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Dorukhan'ın La Liga'ya gidebileceği kaydedildi

Dorukhan Toköz'e İtalya Serie A kulüplerinden Udinese ve Lazio'nun da ilgisinin olduğu bilinirken, İspanya'dan flaş bir haber gündeme geldi. Fichajes.net'in, AS Gazetesi'ni kaynak gösterdiği haberde, Dorukhan'ın Real Betis'e transfer olabileceği okuyuculara aktarılırken, sebepleri de dile getirildi.

PELLEGRİNİ'NİN HEDEFİNDE...

1 Temmuz itibarıyla yeni transferlerine imza attırmak isteyen Real Betis'te, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sezonu ilk 6'da bitirmek istediği ve gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak istediği aktarıldı

BEDELSİZ KADROSUNA KATMAYI HEDEFLİYOR

Öte yandan Avrupa'ya göre kadrosunu güçlendirmek isteyen Real Betis'in, koronavirüs nedeniyle yaşanan mali sorunlar göz önüne aldığı ve bu sebeple transferde rotasını 'bonservissiz' isimlere çevirdiği kaydedildi. Real Betis yönetiminin, 30 Haziran'da Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'e imza attırmak istediği ve oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi

Real Betis Sportif Direktörü Antonio Cordon'un, bu sezon Dorukhan Toköz'ün oynadığı neredeyse tüm maçlarını izlediği, yıldız ismi kadrosunda görmeyi mutlaka istediği ifade edildi

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