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Spor

Dorukhan Toköz: Sonuna kadar mücadele ettik

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, maç sonu açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2021 Cuma 22:37 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 22:37
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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dorukhan, "Maç gayet zor geçti, penaltıyla geriye düştük. Sonuna kadar mücadele ettik. Hocamızın gösterdiği oyunu oynadığımız sürece gol atabileceğimizi biliyoruz ancak zor geçti." dedi.

Eski formuna dönmeye yaklaştığını söyleyen Dorukhan, "Eski formumu yavaş yavaş yakalıyorum. Şanssız sakatlıklar yaşadım. Kendimi buluyorum, oynaya oynaya performansım daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Zirvenin keyfini çıkardıklarını belirten bordo-mavili oyuncu, "Liderlik çok güzel bir şey. Maçı erken oynadık, bu da iyi oldu, şimdi rahat rahat diğer maçları takip edeceğiz." diye konuştu.

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