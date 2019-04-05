Dorukhan Toköz'den Premier Lig açıklaması
Dorukhan, hayalinin Premier Lig’de top koşturmak olduğunu söyledi. Milli futbolcu, “Beşiktaş’ta formayı kaptım. İngiltere’ye gitsem orada da banko oynarım. Çünkü ben zoru seviyorum” dedi.
‘KADRO GENİŞ GİTME’ DEDİLER
BEŞİKTAŞ’IN yükselen değeri Dorukhan Toköz, Siyah-Beyazlı kulübe transferi ve kariyer hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. beIN Sports’a konuşan 22’lik orta saha oyuncusu, “Beşiktaş'ın teklifini duymak benim için çok özeldi. Böyle bir kulübe gelmeyi çok istiyordum. Bir şey ne kadar zorsa, beni o kadar kendine çekiyor. ‘Kadro geniş, önünde pahalı oyuncular olacak, oynayamazsın, gitme’ dediler. Ama ben zoru başarmayı severim” dedi.
KÜSMEYİP ÇALIŞMAK ÖNEMLİYDİ
DORUKHAN, şöyle devam etti: “Büyük bir camia, böyle bir şeye girmek genelde zor oluyor ama ben zor olmasını severim. Yaşım diğerlerinden genç, alt ligden geliyorum, önümde oynayan oyuncu benden daha maliyetli. Sıra beklerken küsmeyip çalışmak önemliydi. Küsmedim, kendimi geliştirmeye çalıştım. Aileme 'Ben çalışıp o formayı bir gün alacağım' dedim, inanarak söyledim. Hala kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Şenol Hoca’dan çok şey öğreniyorum.”
EVELALLAH ORADA DA BAŞARIRIM
İSMİ yurt dışından kulüplerle anılmaya başlayan milli futbolcu, bu konuya da açıklık getirdi: “Hayalim İngiltere Premier Lig… Çok büyük takımlar var. Şampiyonluğa oynayan 5-6 takım var. Çok üst düzey lig ve çok üst düzey futbol oynanıyor. Bir gün Premier Lig'de oynarsam evellalah ben de futbolumu oynarım. Orada da başarırım, banko oynarım.” Dorukhan, ‘idolün kim?’ sorusuna ise “Xabi Alonso, Busquets. Türkiye'de Emre Belözoğlu” diyerek cevap verdi.
(Gunes)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.