Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması

Dorukhan ile başta Udinese olmak üzere Genoa ve Roma da ilgileniyordu.

Hatta Udinese ile pazarlıklarda farkın 1 milyon euro'ya kadar düştüğü belirtilmişti.

Başkan Fikret Orman'ın gelen teklifler üzerine 23 yaşındaki orta saha ile görüşüp fikrini sorduğu bildirildi.

Dorukhan'ın ise "Avrupa isteğim var ama en azından bir sene daha Beşiktaş'ta kalıp daha hazır halde gitmek istiyorum. Fakat uygun bir teklif varsa karar sizin. Kalmak da gitmek de bana uyar" dediği öğrenildi.

Beşiktaş Dorukhan için 10 milyon euro isterken, Udinese 9 önermişti. Başkan Orman, geçtiğimiz günlerde "Dorukhan'la devam edeceğiz" demişti.

(Fotomaç)