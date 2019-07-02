Dorukhan Toköz'e Fransız devi talip oldu

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Rudi Garcia ile yolların ayrılmasının ardından Andre Villas Boas’la iyi bir kadro oluşturmak isteyen Marsilya’da orta saha hattının olduğu gibi değişeceği konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon Lig 1’de 5.olarak Şampiyonlar Ligi’ne kalamayan Fransız temsilcisi büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, ‘Gök mavililerin’ başarısız geçen sezonun ardından en az 5 futbolcusuyla yollarını ayıracağı öğrenildi.

Sürekli skandal olaylarla adı anılan Adil Rami, Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan Luis Gustavo, takıma geldiği süreç içerisinde kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Valere Germain ve Sevilla’nın ısrarla istediği Ocampos’la vedalaşmaya hazırlanan Villas Boas’ın orta saha bölgesini de gözden geçirdiği belirtilirken, tecrübeli teknik adamın Beşiktaş’ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz’ü istediği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ 12 MİLYON EURO’DAN AŞAĞI BIRAKMAYACAK

Strootman, Maxime Lopez ve Gustavo Gomez’den beklenen skor katkısını alamayacağını anlayan Portekizli çalıştırıcının Dorukhan Toköz için Zubizareta’ya talimat verdiği anlaşılırken, siyah beyazlı kulübün bu transfer için en az 12 milyon Euro fiyat belirlediği ifade edildi.