Dorukhan Toköz'e Premier Lig'den dev talip
Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz'e bu kez de İngiliz kulüplerinden Newcastle talip oldu.
Kartal'ın paylaşılamayan yıldızı Dorukhan Toköz'e bu kez de İngiliz kulüplerinden Newcastle talip oldu.
Ada ekibinin Dorukhan'ı bir süredir izlettiği ve scout ekiplerininden gelecek son raporu beklediği öğrenildi.
(Takvim)
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