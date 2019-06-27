Dorukhan Toköz'ün menajerinden flaş ayrılık açıklaması

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz, Avrupa'da transfer pazarının aranılan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Roma, West Ham United ve Lazio'nun yakından takip ettiği Dorukhan için Beşiktaş, 15 milyon euro bonservis bedeli talep ederken; başkan Fikret Orman şu ana ana kadar kendilerini tatmin edici bir teklif gelmediği konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Dorukhan'ı transfer etmek isteyen kulüpler arasında Lazio'nun en ciddi şekilde oyuncu ile ilgilendiği ve Beşiktaş ile dirsek temasında olduğu iddia edilse de milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Dorukhan Toköz'ün transferi için Lazio'dan şu ana kadar kendilerine ulaşan resmi bir teklif olmadığının altını çizen çizen Ergezen, "Lazio'dan Dorukhan'ın transferi için benimle temasa geçmediler ve açıkcası Lazio'nun Dorukhan için nasıl bir karar aldığından bilgim yok" dedi.

(Sporx)