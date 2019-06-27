29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7724
  • 6,5724
  • 260.43
  • 95.748
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dorukhan Toköz'ün menajerinden flaş ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ın A Milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün Lazio'ya olası transferi için menajer Necdet Ergezen'den açıklama geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz, Avrupa'da transfer pazarının aranılan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Roma, West Ham United ve Lazio'nun yakından takip ettiği Dorukhan için Beşiktaş, 15 milyon euro bonservis bedeli talep ederken; başkan Fikret Orman şu ana ana kadar kendilerini tatmin edici bir teklif gelmediği konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Dorukhan'ı transfer etmek isteyen kulüpler arasında Lazio'nun en ciddi şekilde oyuncu ile ilgilendiği ve Beşiktaş ile dirsek temasında olduğu iddia edilse de milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Dorukhan Toköz'ün transferi için Lazio'dan şu ana kadar kendilerine ulaşan resmi bir teklif olmadığının altını çizen çizen Ergezen, "Lazio'dan Dorukhan'ın transferi için benimle temasa geçmediler ve açıkcası Lazio'nun Dorukhan için nasıl bir karar aldığından bilgim yok" dedi.

(Sporx)

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Alman aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde! Türklere yönelik suçları arttı

Alman aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde! Türklere yönelik suçları arttı

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Fenerbahçe'ye Konoplyanka müjdesi

Fenerbahçe'ye Konoplyanka müjdesi

ABD'den Rum yönetimine Rusya şartı!

ABD'den Rum yönetimine Rusya şartı!

Türk F-16'sı Fatih ve Barbaros'u böyle selamladı

Türk F-16'sı Fatih ve Barbaros'u böyle selamladı

Görenler şaşkına döndü! Yakalayıp teslim ettiler

Görenler şaşkına döndü! Yakalayıp teslim ettiler

ABD-İran geriliminde bir tehdit daha: Bu kez ihlal ederse...

ABD-İran geriliminde bir tehdit daha: Bu kez ihlal ederse...
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Sır gibi saklıyorlardı... Görüntüleri ortaya çıktı!

Sır gibi saklıyorlardı... Görüntüleri ortaya çıktı!

Aşırı limonata içenler dikkat!

Aşırı limonata içenler dikkat!

'Felaket' uzaydan görüntülendi!

'Felaket' uzaydan görüntülendi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA