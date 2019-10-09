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Dorukhan’ı ağlatan ziyaret

Güneş ve Ay-Yıldızlı oyuncuların geçmiş olsun ziyaretinde gözyaşlarını tutamayan Dorukhan, “Arnavutluk ve Fransa’yı benim için yenin, ağrılarım azalsın” dedi.

  • Star Spor
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A MİLLİ Takım’dan Dorukhan Toköz’e geçmiş olsun ziyareti... Alanyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçiren ve önceki gün ameliyat edilen Beşiktaşlı oyuncuyu, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Ay-Yıldızlı oyuncular ziyaret ederken duygusal anlar yaşandı.

Cenk Tosun arkadaşına destek için alnından öperken, Dorukhan, bu esnada ve Güneş ile Emre Belözoğlu’nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulanıp gözyaşlarını tutamadı. Dorukhan takım arkadaşlarına “Arnavutluk ve Fransa’yı benim için yenin. O zaman ağrılarım azalır” diyerek galibiyet sözü aldı.

Milli Takım’daki takım arkadaşları ve antrenörleri, Dorukhan’a ve babası Mustafa Toköz’e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp Arnavutluk ve Fransa maçları için Riva’da devam eden kampa geri döndü. Dün ayrıca Beşiktaş Futbol Akademisi oyuncuları da geçmiş olsun ziyaretine geldi.

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