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Spor

Dosu Joseph: ''Obi Mikel'in ayrılması hataydı''

Koronavirüsün dünya üzerinde yayılmasına devam ettiği haftalarda maçların ertelenmemesi üzerine Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i Nijerya Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Dosu Joseph eleştirdi. Goal'a konuşan eski kaleci Obi Mikel'in ayrılık sürecinde hatalı olduğunu dile getirdi.

12 Nisan 2020 Pazar 23:12 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 23:12
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Obi Mikel'in Trabzonspor'dan ayrılmaması gerektiğini savunan Dosu Joseph, sosyal medyada paylaşım atmak yerine başka çözümler de bulabilirdi dedi. İşte Dosu Joseph'in yorumu; : "Mikel, Trabzonspor'dan ayrılmamalıydı. Dediklerinde haklı olabilir, evet doğruydu ama bunu sosyal medyaya yansıtmamalıydı. Sosyal medyaya yazmamalıydı. Bana göre problemleri çözmenin başka yolları olabilir. Sosyal medya yerine farklı bir çözüm arayabilirdi. Ben sosyal medyaya yazmanın iyi olmadığını düşünüyorum. Mikel, Türkiye'deki futbolcular birliğine ya da takımının kaptanına başvurabilirdi."

Dosu Joseph, Obi Mikel'in görüştüğü takımıda açıkladı; 'Premier Lig'de Chelsea ile birçok başarı yakaladı ve kupalar kazandı. Sözleşmesi elinde olan Obi Mikel, Botafogo ile bağlantılı.'

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