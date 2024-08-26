Douglas Costa'dan Avustralya ekibine sürpriz imza

Douglas Costa, Sydney FC ile sözleşme imzaladı.

Son olarak Brezilya ligi takımlarından Fluminense'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Avustralya ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Costa transfere ilişkin, "Kariyerim boyunca birçok büyük takım oynadım, şampiyonluklar kazandım ve daha fazlasını yapabilmek için Sydney'e geldim." dedi.

DOUGLAS COSTA'NIN KARİYERİ

Gremio'nun altyapısında Futbol kariyerine başlayan Douglas Costa, sonrasında Shaktar Donetsk, Bayern Münih ve Juventus formalarını giydi.

2021'de kiralık olarak Gremio'ya dönen Brezilyalı futbolcu, MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de de oynadı.

Costa, bu yılın başında Fluminense'ye imza atmıştı.

Brezilyalı futbolcu kariyeri boyunca 541 maçta süre alırken 76 gol ve 108 asist kaydetti.