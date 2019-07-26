Douglas imza için İstanbul'da
Beşiktaş'ın transferi için görüşme halinde bulunduğu Douglas Pereira Dos Santos, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Brezilyalı oyuncunun cumartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği ve daha sonra takımın Avusturya kampına katılacağı ifade edildi.
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