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Spor

Douglas Luiz, Premier Lig yolunda

Juventus'tan ayrılması gündemde olan Brezilyalı futbolcu Douglas Luiz için Premier Lig'den teklifler var. Tecrübeli orta saha için 3 İngiliz kulübü devrede.

Haber Merkezi8 Temmuz 2025 Salı 21:12 - Güncelleme:
Douglas Luiz, Premier Lig yolunda
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Juventus'tan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı futbolcu Douglas Luiz'in adı, Premier Lig kulüpleriyle anılıyor.

TEAMtalk'ın haberine göre, Brezilyalı oyuncu geçen sezon Serie A devi ile yaşadığı sıkıntıların ardından Juventus'un satılacaklar listesine alındı ve Premier Lig'deki birçok kulüp bu transferi gündemine aldı.

EVERTON, FULHAM VE MANCHESTER UNİTED İSTİYOR

Everton, orta saha için en önemli hedeflerinden biri olarak Luiz'i belirlemişti. Everton bu transferde ısrarcı olursa Premier Lig takımlarının rekabetiyle karşı karşıya kalabilir.

Fulham da Luiz'e yoğun ilgi gösterirken, Manchester United ise Luiz'in Kırmızı Şeytanlar için öncelikli bir oyuncu olmaması nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

İTALYA'DA DA TALİPLERİ VAR

Bu arada İtalya'da da birkaç kulüp, geçen yıla göre daha uygun bir bedelle Luiz'i transfer etme olasılığını araştırıyor.

Luiz'in , daha önce Aston Villa'da sağlam bir dönem geçirdiği İngiltere'ye dönmeye açık olduğu anlaşılıyor. Brezilyalı futbolcu için kıyasıya bir transfer yarışı olacak.

ASTON VİLLA'DA PARLAMIŞTI

Luiz, 2023/24 sezonunda Aston Villa formayıla 35 lig maçında 9 gol ve 5 asist kaydetti.

Ancak orta saha oyuncusu aynı formunu İtalya'da tekrarlayamadı ve geçen sezon Juventus'ta sadece 3 lig maçında ilk 11'de başlayarak yarış dışı kaldı.

Juventus , o yaz Luiz'i transfer etmek için yaklaşık 50 milyon Euro ödedi, şimdi ise bu ücretin yaklaşık yarısına, yani 25 milyon Euro civarına oyuncusunu satmaya hazır.

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