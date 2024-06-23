Douglas Luiz transferi için takas formülü

Thiago Motta yönetiminde yeni sezona hazırlanan Juventus, Douglas Luiz'i kadrosuna katıyor.

Athletic'te yer alan haberde Juventus ve Aston Villa'nın Douglas Luiz'in transfer için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Transfer için Juventus'un 22 milyon euro ödeyeceği, Samuel Iling-Junior ve Enzo Barrenechea'yı da Aston Villa'ya göndereceği ifade edildi.

Samuel Iling-Junior ve Enzo Barrenechea'nın hafta içinde Aston Villa için sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Douglas Luiz, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 35 maça çıkarken 9 gol kaydetti.