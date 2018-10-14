Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Douglas Luiz'den Fenerbahçe açıklaması! 'Beni istediler'

Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'yle ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Sarı Lacivertliler'in Manchester City'den Girona'ya kiralanan Douglas Luiz ile görüştüğü öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

Manchester City'nin geçtiğimiz yaz Girona'ya kiraladığı 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Douglas Luiz, Katalan basınına verdiği röportajda Sarı Lacivertliler'in kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.

Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe de dahil olmak üzere pek çok kulüp benimle ilgilendi. Ben de menajerimle bir araya gelerek kendim ve geleceğim için en iyi seçeneğin Girona olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA