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Spor

Dragan Stojkovic: Bu durum bizi endişelendiriyor

Dünya Kupası'nda Kamerun ile 3-3 berabere kalan Sırbistan'da teknik direktör Dragan Stojkovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2022 Pazartesi 19:31 - Güncelleme:
Dragan Stojkovic: Bu durum bizi endişelendiriyor
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Dünya Kupası'nda Kamerun ile 3-3 berabere kalan Sırbistan'ta teknik direktör Dragan Stojkovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Stojkovic, "Bugün yine şanssızdık, iki merkez savunma oyuncusu değişiklik istedi, Veljkovic ve Pavlovic, bunlara tepki vermek zorunda kaldık. Bu sakatlanmalar nedeniyle şanssızız, bu durum bizi endişelendiriyor. Bugün yine zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldık." diye konuştu.

"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım." diyen Sırp teknik adam, "Oyuncular kazanmayı gerçekten istedi. Mükemmel tepki verdiler. Özellikle 3. gol bir ustalıktı. Ancak hatalarımızdan sonra Kamerun'dan aynı şekilde iki gol geldi. Devam edeceğiz, Brezilya - İsviçre karşılaşmasını izleyeceğiz, tabii ki Brezilya'nın kazanmasını istiyoruz." sözlerini kullandı.

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