  Draymond Green: Golden State Warriors artık kazanmaya odaklı değil
Spor

Draymond Green: Golden State Warriors artık kazanmaya odaklı değil

NBA ekibi Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, mevcut takımın geçen sezonki ruhtan uzak olduğunu dile getirdi.

HABER MERKEZİ12 Kasım 2025 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Draymond Green: Golden State Warriors artık kazanmaya odaklı değil
Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, mevcut takımın geçen sezonki ruhundan uzak olduğunu söyledi.

Geçen sezon Jimmy Butler takviyesi sonrası 23-8'lik bir derece yakalayan Warriors'ın o dönemde kazanmaya "tamamen adanmış" olduğunu belirten Green, şu an durumun farklı olduğunu dile getirdi:

"O zaman herkes kazanmaya ve bunu hangi yolla olursa olsun başarmaya odaklıydı. Şu anda aynı his yok."

Warriors, deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 126-102 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Maçta fark 36 sayıya kadar çıktı.

Oklahoma City, 20 top kaybından 27 sayı buldu ve 16 ikinci şans sayısı üretti. Ribaundlarda da 40-32 üstünlük kurarak rakibini özellikle hücum ribaundlarında +4 farkla geçti.

Golden State savunması, Butler dönemindeki seviyesinden oldukça uzaktı. Thunder pota altında 46 sayı buldu; bu sayıların büyük bölümü Chet Holmgren'den geldi. Gonzaga çıkışlı oyuncu, 9'da 9 isabetle oynayarak boyalı alanda 7'de 7 isabet buldu.

Maç sonrası Green'e, "kişisel hedeflerin" takımın düşüşünde rol oynayıp oynamadığı soruldu. All-Star forvet, kişisel hedeflerin sorun olmadığını, ancak bunların takım menfaatleriyle uyumlu olması gerektiğini belirtti:

"Bu ligde herkesin bir kişisel gündemi var. Ama bu gündemi takımın çıkarlarıyla uyumlu hale getirmelisiniz. Eğer uymazsa, ya kendi gündemini terk edersin ya da sonunda o gündem seni takımdan eder."

