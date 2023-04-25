Draymond Green ile sözleşme yenilenmek isteniyor

Golden State Warriors'ın, emektar forveti Draymond Green'i önümüzdeki sezon da kadroda görmek istediği iddia edildi.

2023-24 sezonu için kontratında Warriors'ta 27,6 milyon dolarlık bir opsiyona sahip olan Green'in seçenekleri arasında uzatma imzalama, yeni bir kontrat yapma veya bu opsiyonu kullanma gibi birkaç seçeneği bulunuyor.

The Athletic'ten Shams Charania, ligdeki birçok takımın Green'i yaz döneminde potansiyel bir serbest oyuncu olarak değerlendireceğini, ancak şimdilik Sacramento Kings'e karşı oynadığı playoff serisinin kalan üç maçına odaklandıklarını söyledi.

Green, bu sezon 73 maçta 8.5 sayı, 7.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları yakalamıştı.