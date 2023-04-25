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Spor

Draymond Green ile sözleşme yenilenmek isteniyor

Golden State Warriors'ın yıldız forveti Draymond Green'in sözlşemesinin yenilenmek istediği öğrenildi.

25 Nisan 2023 Salı 15:29 - Güncelleme:
Draymond Green ile sözleşme yenilenmek isteniyor
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Golden State Warriors'ın, emektar forveti Draymond Green'i önümüzdeki sezon da kadroda görmek istediği iddia edildi.

2023-24 sezonu için kontratında Warriors'ta 27,6 milyon dolarlık bir opsiyona sahip olan Green'in seçenekleri arasında uzatma imzalama, yeni bir kontrat yapma veya bu opsiyonu kullanma gibi birkaç seçeneği bulunuyor.

The Athletic'ten Shams Charania, ligdeki birçok takımın Green'i yaz döneminde potansiyel bir serbest oyuncu olarak değerlendireceğini, ancak şimdilik Sacramento Kings'e karşı oynadığı playoff serisinin kalan üç maçına odaklandıklarını söyledi.

Green, bu sezon 73 maçta 8.5 sayı, 7.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları yakalamıştı.

  • draymond green
  • golden state warriors

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