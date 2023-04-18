Draymond Green, Sabonis'in göğsüne basma nedenini açıkladı!

Green, Warriors ve Kings arasındaki ilk tur playoff serisinin dün geceki 2. maçında, bitime 7 dakika kala bir ribaund pozisyonu sonrası Sabonis'in göğsüne bastığı için oyundan atılmıştı.

Sabonis ise Green'in bacağını tuttuğu için teknik faul almıştı ve Draymond ise, bacağının üst üste ikinci maç tutulduğunu ancak hakemlerin bunu görmezden geldiğini açıkladı:

"Bacağım tutuldu. İki gecede ikinci kez. Hakemler de sadece izledi. Ayağımı bir yere basmam gerekiyor ve o kadar da esnek biri değilim. Yani o kadar uzağa uzanmıyor. Bacağımı çekip bir yere kadar adım atabilirim. Olan oldu... Hakemler çok sert basmış olduğum için atıldığımı söylediler.

Bir önceki maçta (Malik) Monk, çember altında çizgide bacağımı tutmuştu. John Goble bunu açıkça görüp hiçbir şey yapmamaya karar verdi. Ve Zach[Zarba]de bu maçta aynı şeyi görüp devam dedi. Sanırım ayak bileği tutmakta herhangi bir problem görmüyorlar."

SABONIS İÇİN PROBLEM YOK

Sabonis yaşanan olaylara rağmen Green'e kızmadı ve bunların playoff basketbolunun bir parçası olduğunu söyledi:

"Playoff basketbolu böyledir. Şu taraftarlara bir bakın. İşte olay budur. Savaşmak için buradayız. Sahaya her adım attığımızda, takım arkadaşlarımız ve takımımız için her şeyimizi vermeye devam edeceğiz."

Green'e karşı bir husumetinin olmadığını da sözlerine ekleyen Sabonis, "Hayır, ikimiz de ribaund için savaşıyorduk. O noktada birbirimize denk geldik, olanlar oldu. Basketbol bu. Sonraki pozisyona odaklanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.