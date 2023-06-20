Draymond Green serbest oyuncu oluyor

Green'in parçası olduğu menajerlik ajansı Klutch Sports'un CEO'su Rich Paul, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye "Golden State ile konuşmaya ve tüm opsiyonları araştırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Wojnarowski, Warriors'ın Green ile yeni bir sözleşme imzalamaya niyetli olduğunu belirtti.

Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr., "Draymond'ın kalmasını gerçekten isteriz. Bizimle olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Tüm kariyerini Golden State'te geçiren ve 2015, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında şampiyonluklar kazanan Green, geçtiğimiz sezon oynadığı 73 maçta 8.5 sayı, 7.2 ribaund, 6.8 asist ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamıştı.