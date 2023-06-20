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Spor

Draymond Green serbest oyuncu oluyor

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in, 2023-24 sezonu için 27,5 milyon dolarlık opsiyonunu geri çevirerek bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacağı açıklandı.

20 Haziran 2023 Salı 11:27 - Güncelleme:
Draymond Green serbest oyuncu oluyor
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Green'in parçası olduğu menajerlik ajansı Klutch Sports'un CEO'su Rich Paul, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye "Golden State ile konuşmaya ve tüm opsiyonları araştırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Wojnarowski, Warriors'ın Green ile yeni bir sözleşme imzalamaya niyetli olduğunu belirtti.

Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr., "Draymond'ın kalmasını gerçekten isteriz. Bizimle olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Tüm kariyerini Golden State'te geçiren ve 2015, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında şampiyonluklar kazanan Green, geçtiğimiz sezon oynadığı 73 maçta 8.5 sayı, 7.2 ribaund, 6.8 asist ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

  • Draymond Green
  • Golden State

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