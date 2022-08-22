Draymond Green'den Galatasaray Nef'in antrenmanına ziyaret

NBA takımlarından Golden State Warriors'ta forma giyen yıldız oyuncu Draymond Green, Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, NBA'de 4 kez şampiyonluk yaşayan yıldız basketbolcu, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Galatasaray Nef antrenmanını ziyaret etti ve ardından bireysel bir çalışma gerçekleştirdi.

Draymond Green, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında Vodafone Park'ta oynanan maçı da izlemişti.

DRAYMOND GREEN KİMDİR?



Draymond Jamal Green, National Basketball Association takımlarından Golden State Warriors forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1.98 metre boyunda, 104 kilogram ağırlığında bir forvettir. 2012 NBA Seçmeleri'nde Golden State Warriors tarafından 35. sırada seçilmiştir.