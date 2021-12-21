İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2021 Salı / 17 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,3628
  • EURO
    15,12
  • ALTIN
    770.967
  • BIST100
    1954.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Draymond Green'den Sacramento Kings maçında triple-double
Spor

Draymond Green'den Sacramento Kings maçında triple-double

Golden State Warriors, Sacramento Kings'i 113-98'lik skorla mağlup etti. Draymond Green 16 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle 'triple-double' yaparak galibiyete katkı sağladı.

21 Aralık 2021 Salı 12:01 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 12:01
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, sezonun 25. galibiyetine, konuk ettiği Sacramento Kings'i 113-98'lik skorla geçerek uzandı.

Konferansında ikinci sırada yer alan Warrriors cephesinde Stephen Curry 30, Damion Lee 18 sayıyla takımın skor yükünü çekti. Draymond Green ise 16 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

Bu sezon 19. kez kaybeden Kings'te Tyrese Haliburton 24 sayı ve 11 asist, Harrison Barnes 19 sayı ve 6 ribaunt, Buddy Hield 18 sayı, Chimezie Metu 16 sayı ve 6 ribaunt, Tristan Thompson 10 sayı ve 9 ribaunt üretti.

  • Golden State Warriors
  • Sacramento Kings
  • Draymond Green

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.