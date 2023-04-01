İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2023 Cumartesi / 11 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dries Mentes: Hedeflerimize devam ediyoruz
Spor

Dries Mentes: Hedeflerimize devam ediyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens maç sonu açıklamalarda bulundu.

1 Nisan 2023 Cumartesi 23:16 - Güncelleme:
Dries Mentes: Hedeflerimize devam ediyoruz
ABONE OL

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve Adana Demirspor maçıyla sahalara geri dönen Dries Mertens, 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Belçikalı yıldız, "Çok ciddi bir sakatlık yaşadım. Doktorların sayesinde hızlı bir geri dönüş oldu. Sahaya çıktım." dedi.

Golden sonra sahaya girmesi sorulan Mertens, "Golden sonra çok mutlu oldum. Kulüp için de çok önemli bir andı. Kendimi tutamadım sahaya girdim. Kulüp için iki hedef var, lig ve Türkiye Kupası. Hedeflerimize devam ediyoruz." sözlerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray'ın zirve inadı sürüyor. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi puan kaybı yaşamadı. Galatasaray böylelikle 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle liderliğini sürdürmüş oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.