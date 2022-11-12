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Spor

Dries Mertens: 7-0 büyük bir skor farkı

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da Dries Mertens, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2022 Cumartesi 22:34 - Güncelleme:
Dries Mertens: 7-0 büyük bir skor farkı
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Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens, Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu.

Dries Mertens, "Çok iyi oynadık, 7-0 büyük bir skor farkı. Ancak takımlar arasındaki fark o kadar değildi. 3'te 3 yaptığımız için ayrıca mutluyuz." dedi.

Belçikalı yıldız ayrıca, "Hala çalışmamız gereken şeyler var. Yeni 13 oyuncu var. Geçen sene 13. bitirdik. Kendimizi geliştirdikçe, çok daha iyi oynayacağız." şeklinde konuştu.

MERTENS'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Dries Mertens, Galatasaray formasıyla bu sezon şu ana kadar 12 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 758 dakika süre alan Belçikalı yıldız oyuncu, 2 golle takımına katkıda bulundu.

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