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Spor

Dries Mertens: Bana ihtiyaçları yok

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, geleceği hakkında konuştu. Belçikalı yıldız, eski takımı PSV Eindhoven'a dönmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

14 Ocak 2024 Pazar 14:38 - Güncelleme:
Dries Mertens: Bana ihtiyaçları yok
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Galatasaray'ın yıldız ismi Dries Mertens'in geleceği ülkesi Belçika'da gündem oldu.

Belçika basınında yer alan haberde, 36 yaşındaki futbolcunun daha önce yaptığı sezon sonunda futbolu bırakacağı sözleri hatırlatıldı. Ancak Mertens'in Galatasaray ile sözleşmesinin tamamlamasının ardından yeni bir meydan okumayı da kabul edebileceği öne sürüldü.

"BANA İHTİYAÇLARI YOK"

Dries Mertens ise geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, eski takımı PSV Eindhoven seçeneğini eledi. Deneyimli futbolcu, PSV ile ilgili olarak, "PSV'ye geri dönmek mi? Hayır, bana ihtiyaçları yok" sözlerini kullandı.

PSV formasını 2011-2013 yılları arasında giyen Mertens, Hollanda ekibinde 85 maçta 45 gol attı ve 41 asist yaptı.

Galatasaray'ın geçen sezon başında Napoli ile sözleşmesini tamamlamasının ardından kadrosuna kattığı Mertens, sarı-kırmızılı takımda ise 61 maçta 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

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