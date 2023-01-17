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Spor

Dries Mertens: Başarıya aç olduğumuzu sahada gösteriyoruz

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Alanyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Galatasaray'da Dries Mertens, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Ocak 2023 Salı 23:47 - Güncelleme:
Dries Mertens: Başarıya aç olduğumuzu sahada gösteriyoruz
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Dries Mertens, Alanyaspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Mertens maç değerlendirmesinde "Kupada devam ettiğimiz için çok mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz. Başarıya aç olduğumuzu sahada gösteriyoruz." sözlerini kullandı.

Dünya Kupası sonrası performansının arttığına ilişkin yorumlarla ilgili soruya ise Belçikalı yıldız, "Performansım arttı diyebiliriz. Gelmeden önce çok fazla hazırlık süreci geçirmedim. Yeni bir lige başladım. Her şey yerli yerine oturuyor." açıklamasını yaptı.

Ligde oynayacakları Antalyaspor maçıyla ilgili ise Mertens, "Antalyaspor ile önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Hatayspor maçında tribündeydim, atmosfer harikaydı. Ben de oynamak istedim. İnşallah önümüzdeki maçta oynayacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

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