İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2024 Pazar / 24 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2906
  • EURO
    37,0922
  • ALTIN
    3029.35
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dries Mertens ''dalya'' demeye hazırlanıyor
Spor

Dries Mertens ''dalya'' demeye hazırlanıyor

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Beşiktaş derbisiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkacak.

IHA27 Ekim 2024 Pazar 10:38 - Güncelleme:
Dries Mertens ''dalya'' demeye hazırlanıyor
ABONE OL

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Beşiktaş derbisiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray yarın evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızlılarda Belçikalı futbolcu Dries Mertens için bu maçın önemi ayrı olacak. Deneyimli futbolcu oynaması durumunda Galatasaray'da 100. resmi maçını oynayacak.

2022 yılının yaz transfer döneminde transfer olan Mertens, Galatasaray'da bugüne kadar 99 resmi karşılaşmada görev aldı. 37 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 75, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ve elemelerde 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da da 2 kez maça çıktı.

ASİST KRALI OLDU

Dries Mertens geride kalan 99 müsabakada rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Attığı gollerin yanında asistleriyle de takımına önemli katkı veren Mertens, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de yaptığı 16 asistle bu alanda zirvede yer aldı.

Galatasaray'da, Beşiktaş derbilerinde gol sevinci yaşayamayan Belçikalı futbolcu, bu sezon Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde ise ilk kez fileleri havalandırmıştı.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Dries Mertens'in sözleşmesi sezon başında 1 yıl uzatılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.