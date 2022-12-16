Dries Mertens: En büyük rakibimiz Fenerbahçe

Dries Mertens, Galatasaray'ın Toulouse'u 2-1 yendiği maçta attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

Serbest vuruş golüyle performansını süsleyen Dries Mertens, maçın ardından yayıncı kuruluşa değerledirmelerde bulundu.

Takım olarak lige ara verdikleri şekilde devam etmek istediklerini belirten Belçikalı yıldız, "Bu maçı kazanmak ve İstanbul'a iyi hislerle gitmek çok önemliydi. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Güzel maçlar çıkardılar. Takım daha önce nasıl iyi oynadıysa aynı şekilde devam edecek." şeklinde konuştu.

Dries Mertens, 'Ligde en büyük rakip olarak kimi görüyorsunuz?' sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdi.