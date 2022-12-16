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Spor

Dries Mertens: En büyük rakibimiz Fenerbahçe

Hazırlık karşılaşmasında Toulouse'u 2-1 yenen Galatasaray'da Dries Mertens, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Aralık 2022 Cuma 20:49 - Güncelleme:
Dries Mertens: En büyük rakibimiz Fenerbahçe
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Dries Mertens, Galatasaray'ın Toulouse'u 2-1 yendiği maçta attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

Serbest vuruş golüyle performansını süsleyen Dries Mertens, maçın ardından yayıncı kuruluşa değerledirmelerde bulundu.

Takım olarak lige ara verdikleri şekilde devam etmek istediklerini belirten Belçikalı yıldız, "Bu maçı kazanmak ve İstanbul'a iyi hislerle gitmek çok önemliydi. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Güzel maçlar çıkardılar. Takım daha önce nasıl iyi oynadıysa aynı şekilde devam edecek." şeklinde konuştu.

Dries Mertens, 'Ligde en büyük rakip olarak kimi görüyorsunuz?' sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdi.

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