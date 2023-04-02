Dries Mertens, fizyoterapist Burak Koca'ya teşekkür etti

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Adana Demirspor maçı galibiyeti sonrası bir paylaşım yaptı.

Dries Mertens yaptığı paylaşımda, "Ne geceydi ama... Tekrar sahalara dönmemi sağlayan sağlık ekibimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Mertens ayrıca, tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen fizyoterapist Burak Koca'ya da özel teşekkür etti.

Belçikalı yıldız sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalara çıkamamıştı. Akdeniz ekibine karşı sahada gösterdiği performans taraftarlar tarafından alkış topladı.

Belçikalı yıldız Dries Mertens, bu sezon forma giydiği 23 resmi mücadelede 6 gol atıp 3 asist yaptı.