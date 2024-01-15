Dries Mertens: Sadece kendimize odaklanmalıyız

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Dries Mertens, "Kolay bir maç olmadı, en iyi oyunumuz değildi. Kendimize odaklanmalıyız, dış etmenlere, hakeme değil." dedi.

Deneyimli isim ayrıca, "Galatasaray taraftarının sevgisi bana iyi geliyor, onları çok seviyorum. Ben buraya kupa kazanmaya geldim." sözlerini sarf etti.

DRİES MERTENS 5. GOLÜNÜ ATTI

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens attı. Müsabakanın 86. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mertens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı. Mertens bu gollerin 3'ünü ligde, 2'sini de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaydetti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Dries Mertens 87. dakikada yerini Eyüp Aydın'a bıraktı.