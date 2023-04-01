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Spor

Dries Mertens geri dönüyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sakatlıktan dönen Dries Mertens'e Adana Demirspor maçında şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Sabah1 Nisan 2023 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
Dries Mertens geri dönüyor
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Galatasaray'da diz iç bağlarındaki gerilme nedeniyle uzun süredir formaya hasret olan Dries Mertens, nihayet sahalara dönüyor.

Son olarak 5 Şubat tarihindeki Trabzonspor karşılaşmasında oynayan Belçikalı yıldız, hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Teknik direktör Okan Buruk'un 35 yaşındaki ismi, Adana Demirspor müsabakasında önemli bir koz olarak gördüğü ve hiç beklekemeden şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Tecrübeli 10 numaranın eksikliğini fazlasıyla hisseden Galatasaray, son 2 maçta toplam 2 gol atabildi.

Bu süreçte Mauro İcardi de etkisiz kaldı. Maça ilk 11'de başlaması beklenen Mertens'in, İcardi'nin de gol hasretini bitirecek performansı sergilemesi umuluyor.

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