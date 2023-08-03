Dries Mertens: Gole daha önce çalışmıştık

Galatasaray'ın Zalgiris karşısında tek golünü kaydeden Dries Mertens, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Mertens'in demeçleri:

"Kolay değildi. Bir üst tura yükseldik ama bu maçtan çıkarılacak dersler var. Kaybetme lüksümüz yoktu. Bu gole daha önce çalışmıştık. Kerem ortaladı, top bana geldi ve güzel bir gol oldu. "Hazır olmalıyız bir sonraki tura. Hiçbir rakip kolay değil. Tüm takımlar iyi ve liglerinde şampiyon olmuş takımlar. Bize de yeni oyuncular geldi, onlarla birlikte çıkıp oynayacağız."