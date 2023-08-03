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Spor

Dries Mertens: Gole daha önce çalışmıştık

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçında attığı gol ile Galatasaray'a galibiyeti ve turu kazandıran isim olan Dries Mertens, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

3 Ağustos 2023 Perşembe 00:45 - Güncelleme:
Dries Mertens: Gole daha önce çalışmıştık
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Galatasaray'ın Zalgiris karşısında tek golünü kaydeden Dries Mertens, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Mertens'in demeçleri:

"Kolay değildi. Bir üst tura yükseldik ama bu maçtan çıkarılacak dersler var. Kaybetme lüksümüz yoktu. Bu gole daha önce çalışmıştık. Kerem ortaladı, top bana geldi ve güzel bir gol oldu. "Hazır olmalıyız bir sonraki tura. Hiçbir rakip kolay değil. Tüm takımlar iyi ve liglerinde şampiyon olmuş takımlar. Bize de yeni oyuncular geldi, onlarla birlikte çıkıp oynayacağız."

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