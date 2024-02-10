Dries Mertens: Hayalimi gerçekleştirdim

Galatasaraylı Dries Mertens, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Dries Mertens "Kolay bir maç olmadı. Başakşehir iyi oynuyor ve kaliteli oyuncuları var. İki gol attık, bir golümüz sayılmadı. Bulduğumuz gollerden sonra iyi bir şekilde devam ettik." açıklamasını yaptı.

Belçikalı yıldız ayrıca "Galatasaray'da oynamaktan keyif alıyorum. Buraya gelmeden önce bu kadar büyük bir kulübe geldiğimi bilmiyordum. Benimle ilgili söylenenler, kendi adıma büyük gurur." ifadelerini kullandı.

Oğlu Ciro ile maç sonu sahaya çıkması hakkında konuşan Dries Mertens "Yaşlanınca sahaya oğlunuzla çıkmak bir onur, bir hayalin gerçekleşmesi. Bu hayalimi gerçekleştirdim." dedi.