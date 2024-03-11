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Spor

Dries Mertens için düğmeye basıldı! Galatasaray menajerini İstanbul'a çağırdı

Galatasaray sezon sonunda kontratı bitecek olan Dries Mertens ile sözleşme uzatmak için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekip, futbolu bırakmayı düşünen Belçikalı yıldızın menajerini İstanbul'a davet ederek Mertens'i ikna etmeye çalışacak. İşte haberin detayları...

Takvim11 Mart 2024 Pazartesi 13:38 - Güncelleme:
Dries Mertens için düğmeye basıldı! Galatasaray menajerini İstanbul'a çağırdı
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Galatasaray, Dries Mertens ile kontrat uzatmak için harekete geçti. Futbolu bırakmak isteyen Belçikalı yıldızın menajerini İstanbul'a davet eden Cimbom'un, Mertens'i ikna etmeye çalışıyor.

DÜĞMEYE BASILDI

Gelecek sezon için çalışmalara başlayan ve Fernando Muslera'yı yeni kontrata ikna eden Galatasaray'ın Belçikalı yıldız Dries Mertens için de düğmeye bastığı ortaya çıktı.

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve futbolu bırakmayan isteyen 36 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını isteyen Galatasaray yönetimi, yıldız ismin menajerini İstanbul'a davet etti.

1 YIL DAHA DEVAM

Sarı-Kırmızılılar, Belçikalı futbolcu ile 1 yıl daha devam etmeyi planlıyor. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un da tecrübeli maestronun kalması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

28 GOLE KATKI YAPTI

Sarı kırmızılı formayla 74 maça çıkan Mertens, 14 gol atarken, 14 de asist üretti. 28 gole direkt katkı sağlayan deneyimli futbolcu, lider vasfı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk tarafından tercih ediliyor.

MERTENS İÇİN TEREDDÜT ETMEYİZ

Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs'un akrabası olan Sporting Hasselt'in Başkanı Sam Kerkhofs, "Mertens'i, yeniden Belçika'da oynarken göreceğimizi sanmam. Belki futbolu bırakabilir. Bir fırsat çıkarsa, onu almak için hiç tereddüt etmeyiz" dedi.

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