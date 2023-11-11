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Spor

Dries Mertens: Yazık oldu

Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Yaşanılan mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın yıldız isimleri Hakim Ziyech ve Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

11 Kasım 2023 Cumartesi 22:08 - Güncelleme:
Dries Mertens: Yazık oldu
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Dries Mertens ve Hakim Ziyech Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

Dries Mertens: "Kolay değil böyle bir maçtan sonra konuşmak. 10 maç üst üste kazandık ve bugün kaybettik. Yazık oldu. Devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Ayrıca, "Yaptıklarımız yeterli değildi. Onların da iyi oynayan oyuncuları vardı ve sonucu aldılar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hakim Ziyech yaptığı açıklamada, "Açıkçası bugün tüm şanslarımızı tükettik. 3-4 gol pozisyonumuz vardı, atamadık. Atsak farklı olabilirdi." dedi.

Ayrıca, "Onlar 2 gol attılar. Seçimlerimizi iyi yaparsak, fırsatları iyi değerlendirirsek gol atabiliriz." ifadelerini kullandı.

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