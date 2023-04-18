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Spor

Dries Mertens: Karakter gösterdik ve kazandık

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 yenen Galatasaray'da Dries Mertens, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2023 Salı 23:25 - Güncelleme:
Dries Mertens: Karakter gösterdik ve kazandık
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Galatasaray'da Dries Mertens, Alanyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Mertens, "Kolay bir maç değildi. İyi savunma yaparak başladılar. Biz bir fırsat yakalayıp öne geçtik. Sonra penaltıyla skoru eşitlediler. Ardından karakter göstermemiz gerekiyordu, gösterdik ve kazandık." dedi.

Belçikalı futbolcu, "Sadece ilk 11'dekiler değil, kulübedeki oyuncular da çok güzel katkılar sağlıyor. Önemli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Oyuna giren herkes katkı sağlıyor." sözlerini sarf etti.

Yıldız futbolcu, son olarak, "Mutluyum diyebilirim Mauro Icardi ile oynamaktan. Her maçta gol atıyor. Santrfor olarak görevi bu. Icardi ile oynamak büyük keyif. Fırsatları gole çeviriyor olması en büyük özelliği." diye konuştu.

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