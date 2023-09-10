Dries Mertens, Katar'ın radarında

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e Katar Ligi'nden iki takımın teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

SÜRPRİZ GELİŞME YAŞANDI

Bu sezon yaptığı sürpriz transferlerle adından söz ettiren Galatasaray bir yandan da takımdan gönderilecek isimler konusunda da hareketli saatler yaşıyor. Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Dries Mertens için sürpriz bir gelişme yaşandı.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Katar Ligi'nden iki takımın Belçikalı yıldız futbolcu için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Mertens, transfer sezonu 11 Eylül'de sona erecek olan Katar Ligi'ne transfer olursa Galatasaray'ın transferde eli daha rahat olacak.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı kırmızılılar, yabancı kontenjanında yer açılacağı için yeni bir yıldız daha transfer için harekete geçecek. Mertens için bugün ve yarın hareketliliğin yaşanması bekleniyor. Geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan tecrübeli futbolcu, yaşanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Mertens, bu sezon 9 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Sarı kırmızılı formayla toplamda 42 maçta görev alan Belçikalı hücum oyuncusu 9 gol ve 5 assitle 14 gole katkıda bulundu.

ENERJİ KAYNAĞI

Aslan'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, takımın enerji kaynağı... Saha içinde takım savunmasına katkı veren idmanlarda ise arkadaşlarıyla şakalaşan Mertens, teknik ekibin de gözbebeği. Mertens, Galatasaray'a geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla alkış topluyor.