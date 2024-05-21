Dries Mertens transferi resmen bitti! 1 yıllık imzayı atıyor: Maaşı bile belli oldu

Derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligin son haftasında Konyaspor'dan puan alarak, 24. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Sarı kırmızılılar, gelecek sezonda Avrupa'da önemli işlere imza atmayı planlıyor. Yönetim ise kadroyu güçlendirmek için harekete geçerken, ilk olarak iç transferlere yöneldi.

DRIES MERTENS İLE GALATASARAY MASAYA OTURDU

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi, son haftalara damga vuran tecrübeli futbolcu ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladı. Aktarılana göre; Sarı kırmızılı kulüp, Mertens'ten mevcut maaşında indirime gitmesini talep etti.

GÖRÜŞMELERDE MUTLU SON!

Belçikalı yıldızın ise kulüpte mutlu olduğu ve bu yüzden indirime sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Dries Mertens'in yapılan pazarlıklar sonucu maaşında 4 milyon eurodan 2.9 milyon euroya indiği ve hiçbir şart koşmadığı belirtildi. Galatasaray'ın Konyaspor maçından sonra bu imzayı açıklaması bekleniyor.

ŞAMPİYONLUK MODUNU AÇTI!

Bu sezon Galatasaray'ın kilit isimlerinden birisi haline gelen Belçikalı yıldız, son haftalara damga vurdu. Birçok kritik maçta sahne alan tecrübeli futbolcu, bu sezon 50 maçta 12 gol 18 asistlik performans sergiledi.