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Spor

Dries Mertens'e Suudi kancası

Galatasaray'ın 36 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Dries Mertens'e Suudi Arabistantan'tan teklifler gelmeye devam ediyor.

Fanatik28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
Dries Mertens'e Suudi kancası
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Galatasaray'ın 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı Dries Mertens için Arap kulüpleri yeniden devreye girdi.

DAHA ÖNCE GİTMEK İSTEMEMİŞTİ

Daha önce temmuz ayında Belçikalı yıldız konusunda Galatasaray'ın kapısı çalınmış, Sarı-Kırmızılılar Mertens'i göndermeye sıcak bakmıştı. Fakat tecrübeli futbolcu kararını kalmaktan yana vermişti.

10 MİLYON EURO MAAŞ

Mertens'e yine ciddi şekilde ilgi gösteren kulüpler olduğu belirtilirken, yıldız 10 numaranın maaş beklentisinin yıllık en az 10 milyon euro olduğu öğrenildi.

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