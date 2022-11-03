Dries Mertens'ten Galatasaray'a ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Galatasaray'da Dries Mertens geçtiğimiz yaz büyük beklentilerle transfer edilmişti. Ancak Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Yıldız oyuncunun maliyeti de dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminin en hareketli takımı Galatasaray olmuştu. Sarı-kırmızılıların yıldız transferlerinden biri de Dries Mertens oldu. Büyük beklentilerle gelen Mertens, performansıyla yoklara oynadı. Hayal kırıklığına uğratan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla yalnızca 1 golle takımına katkıda bulunabildi.
Sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 900 bin euro maaş kazanacak olan Dries Mertens, 1 milyon 100 bin euro da imza parası kazandı. 35 yaşındaki yıldız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Dries Mertens, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 10 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de başlayan Mertens, 606 dakika süre aldı ve yalnızca 1 golle skora etki edebildi.
Star Gazetesi