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Spor

Dries Mertens'ten Galatasaray'a ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Dries Mertens, Galatasaray'da büyük beklentilerle transfer edilmişti. Ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Dries Mertens'in sarı-kırmızılılara maliyeti de ağır oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi3 Kasım 2022 Perşembe 20:52 - Güncelleme:
Dries Mertens'ten Galatasaray'a ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam
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Galatasaray'da Dries Mertens geçtiğimiz yaz büyük beklentilerle transfer edilmişti. Ancak Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Yıldız oyuncunun maliyeti de dudak uçuklattı.

DRIES MERTENS YALNIZCA 1 GOL ATABİLDİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin en hareketli takımı Galatasaray olmuştu. Sarı-kırmızılıların yıldız transferlerinden biri de Dries Mertens oldu. Büyük beklentilerle gelen Mertens, performansıyla yoklara oynadı. Hayal kırıklığına uğratan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla yalnızca 1 golle takımına katkıda bulunabildi.

FATURASI AĞIR OLDU

Sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 900 bin euro maaş kazanacak olan Dries Mertens, 1 milyon 100 bin euro da imza parası kazandı. 35 yaşındaki yıldız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

DRIES MERTENS'İN GALATASARAY KARNESİ

Dries Mertens, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 10 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de başlayan Mertens, 606 dakika süre aldı ve yalnızca 1 golle skora etki edebildi.

Star Gazetesi

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