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Spor

Dries Mertens'ten geleceği için açıklama! ''Bırakmak aptallık olur''

Galatasaray'da bu sezon da şampiyonluk yaşayan Dries Mertens'ten geleceğine dair açıklama geldi. Sarı-kırmızılılarda devam edip etmeyeceği merak edilen yıldız oyuncu, 'Şimdi bırakmak aptallık olur.' dedi. İşte detaylar...

28 Mayıs 2024 Salı 12:38 - Güncelleme:
Dries Mertens'ten geleceği için açıklama! ''Bırakmak aptallık olur''
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Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Dries Mertens, Belçika basınına geleceğiyle ilgili konuştu.

"ŞİMDİ BIRAKMAK APTALLIK OLUR"

37 yaşındaki futbolcu, "Bu sezondan sonra muhtemelen bırakacağımı söylemiştim ama iki ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık. Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım? Her şey yoluna girecek. Bunun son yılım olduğunu söylemeyeceğim, eşim Kat artık bunu söylememe izin vermiyor. Ama hala sahada geçirdiğim her günden keyif alıyorum ve bunu yapmaya devam etmeye çalışacağım. Dürüst olmak gerekirse, bu kadar harika bir sezon olacağını beklemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur." diye konuştu.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzatması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takımda geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 12 gol attı ve 19 asist yaptı.

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