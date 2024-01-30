İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3634
  • EURO
    32,9523
  • ALTIN
    1984.58
  • BIST100
    8488.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dries Mertens'ten jübile açıklaması! ''Bırakmak için sabırsızlanıyorum''
Spor

Dries Mertens'ten jübile açıklaması! ''Bırakmak için sabırsızlanıyorum''

Galatasaray'da geleceği merak edilen Dries Mertens'ten sürpriz bir açıklama geldi. Belçikalı yıldız, sezon sonu futbolu bırakmayı planladığını belirtirken, 'Hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum.' dedi. İşte detaylar...

30 Ocak 2024 Salı 13:16 - Güncelleme:
Dries Mertens'ten jübile açıklaması! ''Bırakmak için sabırsızlanıyorum''
ABONE OL

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sezon sonu futbol bırakma konusunda planları olduğunu söyledi.

Mertens, VTM'ye yaptığı açıklamada, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama... ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK İSTİYORUM"

Belçikalı milli yıldız, "Her gün, her zaman futbola açık, çok seviyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Ancak, aynı zamanda hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

65 MAÇTA 21 GOLLÜK KATKI

2022 yazında bedelsiz olarak Napoli'den Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Mertens, sarı kırmızılı formayla çıktığı 65 maçta 12 gol atıp 9 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.