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Spor

Dries Mertens'ten transfer itirafı! ''Başka kulüpte oynayamazdım''

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transferi hakkında konuşan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, 'Napoli'den sonra herhangi bir Serie A kulübünde oynamak istemedim. Yurt dışına transfer olmayı tercih ettim ve Galatasaray'ı seçtim.' dedi. İşte detaylar...

22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:09 - Güncelleme:
Dries Mertens'ten transfer itirafı! ''Başka kulüpte oynayamazdım''
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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"SON SEZONU MU?"

"Yeni sezonun benim son sezonum olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu daha sonra göreceğiz. Beni önemli hissettiren ve etrafımı güçlü oyuncularla saran bir kulüp buldum. İstanbul'da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Şehir çok büyük, harika bir deneyim."

"NAPOLI'YE DÖNECEĞİM"

"Emekli olduktan sonra Napoli'ye döneceğim. Orada yaşamak istiyorum. Evimi ve eski hayatımın pek çok yönünü özlüyorum. Arabasız dışarı çıktım, şehir merkezinde yürüdüm ve insanların arasında yemek yedim. Bu benim hayatım."

"İLK GÖRÜŞTE AŞKTI"

"Belçikalı mı yoksa Napolili mi hissediyorum? Eşim bana sık sık bunu soruyor. Belçika'ya ve İstanbul'a döndüğümde sokaklarda dolaşıyorum ve kendimi Napolili hissediyorum. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra Marechiaro'da yediğimiz akşam yemeği ilk görüşte aşktı. Oğlum Ciro'yu da gerçek bir Napolili olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş öğrenecek."

"IMMOBILE'Yİ ARADIM"

Ciro'dan bahsetmişken: Beşiktaş'a transfer olan Immobile ile yakında İstanbul'da tanışacaklar.

"Evet, onu zaten aradım. Kendisine Türkiye'de tek Ciro olduğunu ve sıraya girmesi gerektiğini anlattım... Şaka bir yana, mutluyum. Süper Lig'i seçen bir diğer harika forvet o.."

"GALATASARAY'I SEÇTİM"

"Sarri Lazio'dayken oraya gitmeye yakın mıydınız?"

"Hayır. İlgilenmedim çünkü Napoli'de geçirdiğim yılların ardından başka bir Serie A kulübünde oynamak istemedim. Yurt dışına transfer olmayı tercih ettim ve Galatasaray'ı seçtim. İtalya'da kalsaydım Salernitana'yı seçerdim. Böylece Napoli'de yaşamaya devam edebilirdim"

LUKAKU, NAPOLI

"Romelu Lukaku harika bir arkadaş ve harika bir forvet. Onu Napoli'de görmekten çok mutlu olurum çünkü onunla kazanmayı hedefleyebilirsiniz. Ev bulmak için benden yardım istemedi. Yardıma ihtiyacı olduğunu sanmıyorum."

SERİE A YORUMU

"Inter'de diğerlerinden daha fazla şey var. Bence yine kazanacaklar"

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