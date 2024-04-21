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Spor

Dries Mertens'ten yeni sözleşme açıklaması!

Galatasaray ile sözleşmesinde son sezona giren Dries Mertens, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

21 Nisan 2024 Pazar 21:51 - Güncelleme:
Dries Mertens'ten yeni sözleşme açıklaması!
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Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Dries Mertens, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Pendikspor maçı sonrası konuşan Dries Mertens "İyi bir maçtı. İyi oynadık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor lige. Tezahüratlar kendimi çok özel hissettiriyor. Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bilmiyoruz ne olacağını. Ailem de ben de Galatasaray'da çok mutluyuz." dedi.

36 yaşındaki Belçikalı yıldızı ayrıca "Galatasaray'da çok mutluyum, oğlu Ciro da çok mutluyum. Okan Hoca ile ilişkim çok iyi. Futbolu çok iyi biliyor. İyi bir şekilde yönlendiriyor beni." ifadelerini kullandı.

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