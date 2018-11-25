Drogba teknik direktörlüğe hazırlanıyor

Chelsea, Marsilya, Galatasaray gibi ekiplerin formasını giymesinin ardından son olarak Amerika 2. Ligi ekiplerinden Phoenix Rising takımına futbol yaşantısına son veren Didier Drogba, hayatının geri kalanında teknik direktör olmayı planladığını açıkladı.

40 yaşındaki efsane golcü, yaptığı açıklamada bir çok tecrübeli isimle çalıştığını, bu isimlerden çok şey öğrendiğini ifade ederken, "Teknik direktörlük konusu için, yeterince yönetici ile görüştüm. Ayrıca, çok sayıda yönetici ile de çalıştım futbol hayatımda. Farklı beceriler ve farklı yaklaşımlar gördüm. Ayrıca, futbolu anlayan çok iyi oyuncularla oynadım. Teknik direktörlük, iyi bir seçenek olabilir." dedi.

Mourinho, Ancelotti gibi isimlerle çalışmasının kendisine çok şey kattığını dile getiren Drogba, "Mourinho, Ancelotti gibi teknik adamlarla, Lampard, Terry, Ballack, Cech gibi oyuncularla oynadım ve bu adamlardan çok şey öğrendim. Bir soyunma odasında teknik direktörün neler yapması gerektiğini çok iyi deneyimliyorsunuz. Neden olmasın? Bence yapabilirim." dedi.

Konuşmasının sonunda futbol kariyeri ile ilgili konuşan efsane golcü, "ABD'den, Asya'ya, Avrupa'dan, Afrika'ya ve milli takımımda oynadım. Sanırım her şeyi yaptım. Futbol 20 yıldır yaptığım şey ama bunun yanında başka şeyler de yapmak istiyorum ve başarılı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

(Sporx)