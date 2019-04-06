15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6272
  • 6,3187
  • 233.628
  • 98.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Drogba tekrar Türk Telekom Arena'da

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen efsane futbolcu Didier Drogba’ya Yeni Malatyaspor maçı öncesinde hizmetlerinden ötürü plaket verildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesinde sarı-kırmızılıların eski efsane futbolcusu Didier Drogba’ya plaket verildi. Drogba’ya plaketi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Teknik Direktör Fatih Terim takdim etti.

Galatasaray taraftarları, Dorgba’ya yaptığı tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Efsane futbolcu ayrıca taraftarların isteğini kırmadı ve sahanın ortasına geçip üçlü çektirdi.

Ayrıca stattaki barkovizyondan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde attığı goller gösterildi.

''Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Rusya'ya gidecek

Başkan Erdoğan Rusya'ya gidecek

Bunu yapabilen yedinci ülke oldu

Bunu yapabilen yedinci ülke oldu

'Bizi ileriye ekosistem taşıyacak'

'Bizi ileriye ekosistem taşıyacak'

Mısır tarihinde bir ilk! Canlı yayında açılacak

Mısır tarihinde bir ilk! Canlı yayında açılacak

İP, seçimdeki yenilgisini pusulaya bağladı

İP, seçimdeki yenilgisini pusulaya bağladı

Terör örgütünün iğrenç yüzünü tek tek anlattı

Terör örgütünün iğrenç yüzünü tek tek anlattı

İngilizleri şaşkına çeviren pasaportlar

İngilizleri şaşkına çeviren pasaportlar

Onların adı Muhteşem 8'li, nefes kesiyorlar

Onların adı Muhteşem 8'li, nefes kesiyorlar
 

POPÜLER HABERLER

'Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!'

'Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!'

Balinalar yürüyebiliyormuş, 43 milyon yıllık 4 bacaklı balina fosili bulundu

Balinalar yürüyebiliyormuş, 43 milyon yıllık 4 bacaklı balina fosili bulundu

Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü

Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü

Hastalığına aldırmadı, engelleri yollarda aştı

Hastalığına aldırmadı, engelleri yollarda aştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA