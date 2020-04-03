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Spor

Drogba'dan Fransızlara koronavirüs aşısı tepkisi! ''Afrika test laboratuvarı değildir''

Eski Galatasaraylı Didier Drogba, bir Fransız TV'sinin yeni koronavirüs aşısının Afrika'da deneneceğine dair haberine tepki gösterdi.

02 Nisan 2020 Perşembe 23:59 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 00:03
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Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, bir Fransız televizyonunda yer alan "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Afrika'da denenebileceği" yönündeki ifadelere tepki gösterdi.

Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

LİDERLER VATANDAŞLARINI KORUMALI

Afrikalıların kobay olarak görülmesinin "iğrenç" olduğunu belirten Drogba, Afrikalı liderlerin vatandaşlarını koruması gerektiğini kaydetti.

Drogba, "Dünya ekonomisine darbe vuran ve nüfusu kırıp geçiren bu çılgın virüsten kendimizi kurtaralım." ifadesini kullandı.

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) Araştırma Direktörü Camille Locht ile Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Jean Paul Mira'nın, bir televizyon kanalında "Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini" önermesi tepki çekmişti.

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