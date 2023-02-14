İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2023 Salı / 24 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8512
  • EURO
    20,2785
  • ALTIN
    1125.83
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Drogheda United'dan deprem bölgesine yardım çağrısı! ''Aldığımız yanıt karşısında şaşkına döndük''
Spor

Drogheda United'dan deprem bölgesine yardım çağrısı! ''Aldığımız yanıt karşısında şaşkına döndük''

Trabzonspor'un kardeş kulübü Drogheda United, Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören afetzedelere yardım elini uzattı. İrlanda kulübü, yardım çağrısına gelen büyük destek karşısında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Aldığımız yanıt karşısında şaşkına döndük' ifadesini kullandı.

AA14 Şubat 2023 Salı 14:27 - Güncelleme:
Drogheda United'dan deprem bölgesine yardım çağrısı! ''Aldığımız yanıt karşısında şaşkına döndük''
ABONE OL

Trabzonspor ile 2011 yılında kardeş kulüp olan İrlanda ekibi Drogheda United, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine yardım eli uzattı.

Bordo-mavili takım ile aynı renkleri taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847 yılında İrlanda halkına "büyük kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan, ambleminde ay ve yıldız bulunan Drogheda United Kulübü, deprem bölgesi için yardım kampanyası yaptı.

Drogheda United Kulübü'nün twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlere yardım göndermek için çağrımıza bağışta bulunan taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve Drogheda'daki herkese teşekkür ederiz. Aldığımız yanıt karşısında şaşkına döndük." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübü de twitter hesabından Drogheda United Kulübü'nün paylaşımını alıntı yaparak, "Birlikte iyileşeceğiz." ifadesine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.